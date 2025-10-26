Песков заявил, что РФ не оставит без ответа попытки конфисковать ее активы

Фото: kremlin.ru

Россия не оставит без ответа попытки конфисковать ее активы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

"Мы будем преследовать, используя все возможные и национальные, и международные юридические инструменты. Преследовать по закону тех, кто имеет отношение к принятию таких незаконных решений", – подчеркнул представитель Кремля.

Как отметил Песков, руководство Бельгии понимает последствия конфискации российских активов. По его словам, на фоне общей военной истерики в Европе "вдруг звучат голоса людей, которые о чем-то задумываются".

Ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует изъять замороженные активы России до конца 2025 года и отправить средства на военные нужды Украины. ЕК рассматривает выделение Киеву еще 25 миллиардов евро из активов Москвы в виде "репарационного кредита". По данным СМИ, ЕС отложил принятие этого решения до декабря.

При этом бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер отметил, что Бельгия может заблокировать решение о конфискации российских активов, если другие страны – участницы ЕС не разделят риски. По его словам, лидеры стран Евросоюза не дали Бельгии никаких гарантий защиты от ответных мер.