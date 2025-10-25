Володин назвал инициативу ЕС об использовании замороженных российских активов грабежом

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Инициатива ряда стран Евросоюза об использовании замороженных российских активов является нарушением международного права, воровством и "открытым грабежом", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в МАХ.

Он подчеркнул, что за такие решения придется платить "не только тем, кто их сегодня принимает, но и будущим поколениям". Кроме того, Россия будет требовать вернуть "украденное", а страны ЕС, которые "замешаны в воровстве" должны будут платить как суммы активов, так и проценты.

Спикер Госдумы также предложил рассмотреть возможность конфискации имущества и активов у тех, кто инициирует и принимает подобные решения "в счет уплаты средств, украденных в Российской Федерации". Володин отметил, что в древние времена ворам отрубали руку, но европейские страны превзошли всех по уровню жестокости. По мнению председателя ГД, лидеры Европы "остались в Средневековье".

Еврокомиссия планирует изъять замороженные активы России до конца 2025 года и отправить средства на военные нужды Украины. ЕК рассматривает выделение Киеву 25 миллиардов евро из активов Москвы в виде "репарационного кредита". По данным СМИ, ЕС отложил принятие этого решения до декабря.

