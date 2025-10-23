Bloomberg: лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам

Фото: 123RF/molostock

Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании замороженных российских активов для помощи Украине, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Лидеры ЕС обратились к Еврокомиссии с просьбой подготовить варианты для рассмотрения на следующем саммите", – сказали собеседники агентства и добавили, что достичь окончательного соглашения планируется к концу 2025 года.

Уточняется, что решение было отложено из-за того, что Брюссель запросил более строгие гарантии того, что не будет один нести ответственность за связанные с кредитами Киеву риски.

Еврокомиссия планирует изъять замороженные активы России и отправить средства на военные нужды Украины. Кроме того, утверждали СМИ, ЕК рассматривает выделение Киеву 25 миллиардов евро из активов Москвы в виде "репарационного кредита".