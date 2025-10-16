ЕК планирует изъять российские активы до конца 2025 года

Фото: 123RF.com/weyo

Еврокомиссия (ЕК) планирует до конца 2025 года изъять замороженные на Западе суверенные активы России, направив эти средства на военные нужды Украины. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, представляя дорожную карту повышения безопасности ЕС к 2030 году в Брюсселе.

"В дорожную карту включено очень важное обещание: "репарационный кредит" должен быть реализован до конца 2025 года", – сказал он.

Также Кубилюс отметил, что Украина станет ключевым военным партнером Брюсселя, а ЕК намерена использовать ее "инновационные решения" и "военный опыт".

ЕК в рамках 19-го пакета антироссийских санкций предложила использовать замороженные активы РФ для обеспечения кредитов Украине. Утверждалось, что сами активы не будут затронуты, а Украина вернет кредит после того, как Россия выплатит репарации.

Позже стало известно, что члены ЕС могут не прийти к единому мнению по вопросу кредита для Украины в размере 175 миллиардов евро. Сорвать сделку способна Бельгия, где хранится большая часть замороженных средств РФ.

Также сообщалось, что ЕС может создать схему кредитования Украины активами РФ в следующем году. Тем временем в Евросоюзе стали все больше убеждаться в том, что единственным способом финансировать Украину является использование замороженных активов России.