ЕС выплатил Украине транш в размере 4 млрд евро из доходов замороженных активов РФ

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Европейская комиссия (ЕК) выделила Украине новый транш в размере 4 миллиардов евро, указано в пресс-релизе ЕК.

В документе отмечено, что это уже девятый транш "исключительной макрофинансовой помощи". При этом сумма выделена из доходов замороженных российских активов. Деньги будут направлены на поддержку оборонного сектора, 2 миллиарда – на сферу беспилотников.

Минфин Украины сообщил, что в рамках программы экстренного кредитования за счет замороженных российских активов (ERA), министерство привлекло от Евросоюза 14 миллиардов евро из предусмотренных 18,1 миллиарда евро. Остальные средства Украина должна получить до конца года, а средства будут направлены на приоритетные расходы в военной и социальной сфере.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, средства ERA стали "важным инструментом обеспечения бюджетных нужд в 2025 году", а дальнейшее использование активов России остается "в повестке встреч с европейскими коллегами".

При этом глава евродипломатии Кая Каллая заявила перед неформальным саммитом стран ЕС в в Копенгагене, что в Евросоюзе "нет консенсуса" по предоставлению Украине кредита, который формируется на основе заблокированных активов ЦБ РФ, а не доходов от них.

"Мы работаем над предоставлением репарационного кредита как можно быстрее, но, конечно, его поддерживают пока не все государства-члены, поэтому предстоит еще много работы. Я не могу назвать сроки, мы стараемся сделать это как можно быстрее", – пояснила Каллас.

По информации Financial Times, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет активов РФ, он планирует обсудить это на встрече европейских лидеров.

Однако премьер-министр Бельгии Барт да Вевер в ходе Генассамблеи ООН жестко высказался против идеи Мерца и заявил, что это не будет никогда. По его словам, изъятие активов создаст "опасный прецедент" для Бельгии и всего ЕС.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в рамках 19-го пакета антироссийских предлагается использование замороженных активов РФ для обеспечения кредитов Украине. При этом сами активы "не будут затронуты", а Украина вернет кредит после того, как Россия "выплатит репарации".

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон обращал внимание на то, что конфискация суверенных активов России невозможна без нарушения международного права. По его мнению, изъятие может обернуться началом "полного хаоса".

Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что лица, причастные к присвоению российских активов, будут призваны к ответственности и подвергнуты судебному преследованию. Это также затронет страны, которые принимают решения о краже активов РФ.

