Песков пригрозил судебным преследованием за присвоение активов России

Фото: kremlin.ru

Все лица, причастные к присвоению замороженных на Западе российских активов, будут призваны к ответственности и подвергнуты судебному преследованию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, это также затронет страны, которые принимают решения о краже активов РФ.

"Без реакции, конечно же, это не может остаться", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Вместе с тем Песков назвал незаконным изъятием и воровством планы Еврокомиссии по передаче Украине 2 миллиардов евро на развитие производства БПЛА за счет доходов от российских активов. Он уточнил, что Москва неоднократно реагировала на подобные процессы на различных уровнях.

Ранее группа американских сенаторов внесла на рассмотрение законопроект об использовании замороженных активов Москвы для помощи Украине. Киеву предлагается направить все российские средства, находящиеся под юрисдикцией США, с начислением процентов. Их размер составляет 5 миллиардов долларов.

Президент Франции Эммануэль Макрон обращал внимание, что конфискация суверенных активов России невозможна без нарушения международного права. По его мнению, изъятие может обернуться началом "полного хаоса".