Сенаторы США внесли законопроект об использовании активов РФ для помощи Украине

Фото: 123RF/sborisov

Группа сенаторов США от республиканской и демократической партий внесла на рассмотрение законопроект об использовании замороженных активов России для помощи Украине. Это следует из заявления сенатского комитета по международным делам, передает РИА Новости.

С этой инициативой выступили республиканец Джим Риш и демократ Шелдон Уайтхаус. К ним присоединились и другие представители двух партий. Авторы законопроекта предлагают направить Украине с начислением процентов все активы РФ, которые находятся под юрисдикцией США. Их размер составляет 5 миллиардов долларов.

В документе также прописано, что президенту США Дональду Трампу необходимо передавать с этого счета Украине не менее 250 миллионов долларов каждые 90 дней.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не оставит бесследно планы Вашингтона и стран G7 по использованию замороженных российских активов для финансирования Киева. Представитель Кремля уточнил, что Россия знает о существовании "лагеря", выступающего за изъятие ее активов.

Песков также подчеркнул, что в случае изъятия российских активов доверие к западной финансовой системе будет серьезно подорвано. Это, как он указал, станет поводом для применения Москвой мер по отстаиванию юридических и законных прав на собственность.

