Песков заявил, что РФ ответит на возможное изъятие ее активов

Фото: ТАСС/Олег Елков

Москва не оставит бесследно планы Вашингтона и стран G7 по использованию замороженных российских активов для финансирования Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает газета "Известия".

Представитель Кремля уточнил, что Россия знает о существовании "лагеря", выступающего за изъятие ее активов. Однако при этом он отметил, что есть и другая сторона, которая предпочитает действовать более осторожно. Она публично заявляет о неизбежных негативных последствиях, которые наступят в случае использования замороженных средств РФ.

Песков также подчеркнул, что в случае изъятия российских активов доверие к западной финансовой системе будет серьезно подорвано. Это, как указал пресс-секретарь президента РФ, станет поводом для применения Москвой мер по отстаиванию юридических и законных прав на собственность.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что Россия будет возвращать в "натуральной форме" замороженные на Западе активы, переданные Украине. Таким образом он прокомментировал информацию о направлении Лондоном Киеву 1,3 миллиарда долларов прибыли от использования российских средств.

Медведев пояснил, что под "натуральной формой" он подразумевает изъятие "украинской земли" и иного недвижимого и движимого имущества, которое там находится. Речь, по его словам, идет не про территорию Донбасса и Новороссии. Зампред Совбеза подчеркнул, что Британия совершила правонарушение и может поплатиться за подобное "ценностями британской короны".

