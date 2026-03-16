Туроператоры вывезли из ОАЭ всех организованных туристов из России

Туроператоры завершили вывоз всех россиян, которые отдыхали в ОАЭ по пакетным турам, сказано в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На момент эскалации конфликта на Ближнем Востоке в ОАЭ находились около 50 тысяч туристов из России, около 23 тысяч из них были там в рамках пакетных туров. Крупнейшие туроператоры, работающие на данном направлении, завершили свои эвакуационные программы.

Основной процесс вывоза был завершен 15 марта, однако некоторые туроператоры закончили возвращать туристов 12 марта.

"На протяжении двух с половиной недель туроператоры и авиакомпании возвращали клиентов в Россию плановыми и дополнительными рейсами, по мере восстановления работы аэропортов Дубая, Абу-Даби и других эмиратов", – подчеркнули в АТОР.

В ассоциации добавили, что в настоящий момент продажи туров в страны Ближнего Востока остаются приостановленными.

Эскалация конфликта произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) ранее объявил о проведении 50-й с начала эскалации в регионе волне ракетных атак на территорию Израиля и военные объекты США. Были атакованы американские базы, которые расположены в Эд-Дафре, Фуджайре, Эль-Джуфейре, Али аль-Салеме и Аль-Азраке.

