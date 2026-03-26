В проекте "Открой#Моспром" расскажут о применении ИИ на столичных предприятиях

В проекте "Открой#Моспром" расскажут о применении искусственного интеллекта на столичных предприятиях. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, передает портал мэра и правительства Москвы.

Лекция "Искусственный интеллект на производстве" пройдет 31 марта совместно с Центром сопровождения инициатив Десятилетия науки и технологий. Она будет посвящена перспективам развития ИИ и реальным кейсам внедрения инновационных решений на высокотехнологичных предприятиях города.

Гарбузов подчеркнул, что Москва является центром высоких технологий, а на предприятиях активно внедряются инновации. Например, благодаря ИИ столичные заводы оптимизируют производственные процессы, при этом гарантируют высочайший уровень качества выпускаемой продукции и пополняют ассортимент новинками, оперативно реагируя на запросы рынка.

"Лекция в рамках проекта "Открой#Моспром", которая пройдет 31 марта на площадке Университета науки и технологий МИСИС, покажет, как инновации будущего становятся рабочими инструментами и уже сейчас меняют реальное производство, создают промышленную мощь столицы", – отметил Гарбузов.

Лекция состоится на улице Крымский Вал, дом 3, начало – в 12:30. Регистрация на мероприятие открыта до 11:50 30 марта на сайте проекта.

Участники узнают, как работает ИИ на заводах и какую пользу он несет как для бизнеса, так и для развития технологий. Помимо этого, можно будет задать вопросы профильным специалистам.

О том, как современные оптические и квантовые технологии решают задачи, связанные с большими данными и машинным обучением, а также как ИИ помогает работать со сложными физическими системами расскажет руководитель научной группы ООО "СП "Квант", старший научный сотрудник Российского квантового центра Дмитрий Чермошенцев.

Заместитель генерального директора по развитию и инновациям группы компаний "Москабельмет", генеральный директор ИТ-компании "Моситлаб" Ян Анисов прочитает лекцию о четырех практических примерах внедрения ИИ в производственные процессы. Среди них, например, использование компьютерного зрения для выявления дефектов и применение больших языковых моделей для мониторинга стратегически важной информации.

Кроме того, в Московском кластере видеоигр и анимации 28 марта пройдет "Киберсуббота" для разработчиков и игроков. Начинающие разработчики познакомятся с крупными студиями и смогут найти потенциальных партнеров.

Исполнительный директор компании Geeky House Никита Проскурин проведет лекцию об использовании искусственного интеллекта (ИИ) в работе видеоигровых студий.

