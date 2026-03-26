26 марта, 10:56

Культура

Всероссийская акция "Ночь музеев" пройдет 16 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Всероссийская акция "Ночь музеев" в этом году состоится 16 мая под темой "Родное". Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"В Год единства народов России она призвана обратить внимание на богатство и самобытность культурного наследия разных регионов нашей многонациональной страны и показать, как местные особенности и обычаи складываются в единое культурное пространство", – написала она в своем канале в мессенджере MАХ.

Музеи по всей стране будут работать до позднего вечера. Гостей ждут разнообразные мероприятия, включая тематические выставки, образовательные программы о национальных традициях, исторические реконструкции, мастер-классы по народным ремеслам, а также спектакли и музыкальные выступления.

Узнать расписание мероприятий и присоединиться к онлайн-трансляциям можно будет на сайте культура.рф, добавила глава Минкульта.

Ранее Любимова анонсировала проведение еще одной Всероссийской акции "Библионочь-2026". Для нее было выбрано 18 апреля.

Мероприятие вновь соберет участников в библиотеках, литературных музеях, культурных центрах и других учреждениях. Там гостей будут ждать книжные выставки, ярмарки, поэтические вечера, тематические экскурсии, творческие встречи, лекции, мастер-классы, концерты и театрализованные представления.

Москвичи и туристы могут посетить выставку в Доме-музее Василия Пушкина

Читайте также


Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

