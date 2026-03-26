Всероссийская акция "Ночь музеев" пройдет 16 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Всероссийская акция "Ночь музеев" в этом году состоится 16 мая под темой "Родное". Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"В Год единства народов России она призвана обратить внимание на богатство и самобытность культурного наследия разных регионов нашей многонациональной страны и показать, как местные особенности и обычаи складываются в единое культурное пространство", – написала она в своем канале в мессенджере MАХ.

Музеи по всей стране будут работать до позднего вечера. Гостей ждут разнообразные мероприятия, включая тематические выставки, образовательные программы о национальных традициях, исторические реконструкции, мастер-классы по народным ремеслам, а также спектакли и музыкальные выступления.

Узнать расписание мероприятий и присоединиться к онлайн-трансляциям можно будет на сайте культура.рф, добавила глава Минкульта.

Ранее Любимова анонсировала проведение еще одной Всероссийской акции "Библионочь-2026". Для нее было выбрано 18 апреля.

Мероприятие вновь соберет участников в библиотеках, литературных музеях, культурных центрах и других учреждениях. Там гостей будут ждать книжные выставки, ярмарки, поэтические вечера, тематические экскурсии, творческие встречи, лекции, мастер-классы, концерты и театрализованные представления.

