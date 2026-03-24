Форма поиска по сайту
Новости

24 марта, 14:51

Общество

Патриотическая акция "Диктант Победы" пройдет в Москве 24 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Восьмая патриотическая акция "Диктант Победы" пройдет в Москве 24 апреля. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Событие посвятят Маршалу Советского Союза Георгию Жукову и другим советским военачальникам, а также событиям Великой Отечественной войны. Также в акцию войдут тестовые задания с вопросами об участниках СВО. Над содержанием диктанта работают профессиональные историки.

Уже стартовала регистрация мест проведения мероприятия. В проекте поучаствуют как образовательные учреждения, так и крупнейшие организации, включая Росавиацию, "Росатом", РЖД и "Роскосмос".

Кроме того, в этом году для участников подготовят киберспортивный турнир по видеоигре "Мир танков". Пройдут и интеллектуальные викторины для подготовки непосредственно к диктанту. Например, 24 марта можно поучаствовать в игре "1418" на тему исторического единства. Для этого необходимо оставить заявку на сайте проекта.

Состоятся в преддверии акции и другие патриотические мероприятия. В их числе – "Автопробег Победы", на котором можно будет увидеть раритетные советские автомобили и мотоциклы.

Также в разных регионах России будут организованы фотовыставки. В столице экспозиция откроется на Гоголевском бульваре 16 апреля.

В день диктанта участники смогут принять участие в акции "Письмо Герою", которая организована совместно с "Почтой России". Передать послания участникам СВО можно будет на площадках проекта в административных центрах субъектов России, городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести.

Федеральным победителям диктанта подарят возможность побывать на параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади. Также абитуриенты с наибольшим количеством баллов получат диплом финалиста, который дает преимущество при поступлении в вуз.

В первый год проведения "Диктанта Победы" в акции участвовали 150 тысяч человек. В итоге за семь лет она стала популярной не только в России. В 2025-м число участников из 97 стран достигло 2,75 миллиона. Диктант стал лучшим просветительским проектом "Народный выбор" премии "Знание".

Помимо этого, москвичи смогут принять участие в акции "Свеча памяти", приуроченной ко Дню памяти и скорби. В этом году она состоится в Музее Победы в ночь на 22 июня. В рамках события на фасаде здания зажгут 1 418 свечей.

Кроме того, в Музее Победы откроют тематическую выставку памяти "872 дня трагедии и мужества" к 85-летию со дня начала блокады Ленинграда. Ее посвятят тем временам и ленинградцам.

Генеральная репетиция парада ко Дню Победы состоится на Красной площади 7 мая 

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

