Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади пройдет 7 мая

Генеральная репетиция парада на Красной площади, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, запланирована на 7 мая. Об этом говорится в заявлении Кремля об аккредитации журналистов.

Сам парад Победы традиционно состоится на Красной площади в Москве 9 мая.

Журналисты смогут получить аккредитацию на репетицию парада, на само мероприятие, а также на возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.

Ранее стало известно, что акция "Свеча памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби, в этом году пройдет в столичном Музее Победы в ночь на 22 июня. В рамках события на фасаде здания культурного учреждения зажгутся 1 418 свечей.

Также в Музее Победы откроют тематическую выставку памяти "872 дня трагедии и мужества" к 85-летию со дня начала блокады Ленинграда. Она будет посвящена тем временам и ленинградцам.

