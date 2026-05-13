13 мая, 17:38

Спорт

Хоккеист Овечкин прилетел в Россию

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Российский хоккеист, капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прилетел в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет с ним вылетел из Стамбула и приземлился в столичном аэропорту Внуково 13 мая. По данным агентства, время в пути составило почти сутки.

Контракт Овечкина с "Вашингтоном" завершается по окончании сезона-2025/26. Он уже заявлял о возможном завершении карьеры, поскольку не готов рисковать здоровьем ради ее продления.

Форвард пояснил, что хочет избежать хронических болей в коленях, локтях и спине после ухода из спорта, поэтому планирует подойти к этому вопросу "с умом". При этом окончательное решение будет зависеть от физической формы.

В свою очередь, президент по хоккейным операциям "Вашингтона" Брайан Маклеллан указал, что Овечкин имеет мощное влияние на свою команду. Возможный уход спортсмена он назвал большой потерей с точки зрения личности и лидерских качеств.

