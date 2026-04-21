Новости

Новости

21 апреля, 16:48

Президент "Вашингтона" Маклеллан: Овечкин имеет мощное влияние на "Вашингтон Кэпиталз"

В Америке оценили влияние Овечкина на "Вашингтон Кэпиталз"

Фото: ТАСС/AP/Nick Wass

Российский нападающий и капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин имеет мощное влияние на свою команду. Об этом заявил президент по хоккейным операциям "Вашингтона" Брайан Маклеллан в беседе с RMNB.

По его словам, присутствие спортсмена заметно во всех аспектах, начиная от предматчевых разминок и раздевалки, заканчивая поездками в самолетах и автобусах.

"И когда он решит уйти, это станет большой потерей с точки зрения личности и лидерских качеств. <...> У него мощное влияние, и, на мой взгляд, сейчас это его главный вклад", – передает "Газета.ру" слова Маклеллана.

Контракт 40-летнего Овечкина с "Вашингтоном" завершается по окончании сезона-2025/26. Немногим ранее спортсмен заявил о возможном завершении карьеры, поскольку не готов рисковать здоровьем ради ее продления.

Форвард пояснил, что хочет избежать хронических болей в коленях, локтях и спине после ухода из спорта, поэтому планирует подойти к этому вопросу "с умом". При этом окончательное решение будет зависеть от физической формы.

