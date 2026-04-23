Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 18:56

Общество

Путин выразил соболезнования родным умершего телеведущего Пиманова

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким телеведущего Первого канала Алексея Пиманова, который скончался 23 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала кончину телеведущего, назвав известие внезапным и шокирующим.

"Билось его сердце в разы чаще, чем у очень многих. За правду, справедливость, страну и народ. Вечная память", – написала диппредставитель в своем телеграм-канале.

Российский телеведущий, сценарист, режиссер, президент медиахолдинга "Красная звезда" Пиманов умер в возрасте 64 лет. Смерть наступила на фоне проблем с сердцем.

Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. В 1989 году получил высшее образование в Московском институте связи, где освоил специальность "инженер радиосвязи и радиовещания". Кроме того, он проходил обучение на факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.

Он 30 лет бессменно вел программу "Человек и закон" на Первом канале. Также с 1996 по 2010 год Пиманов находился на должности гендиректора телекомпании "Останкино".

В 2022 году был удостоен звания "Заслуженный артист Российской Федерации".

