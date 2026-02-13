Умер чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Филиппов

Фото: телеграм-канал "ХК Динамо Москва | HC Dynamo Moscow "

Чемпион мира в составе советской сборной по хоккею Александр Филиппов скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба московского ХК "Динамо".

Причина смерти не уточняется. Команда выразила искренние соболезнования родным и близким спортсмена.

Филиппов родился 10 февраля 1951 года в Ташкенте. В 1970-м его пригласили в столичное "Динамо". В составе клуба он стал двукратным обладателем Кубка СССР и многократным призером чемпионатов Советского Союза.

После завершения профессиональной карьеры Филиппов работал тренером в системе "Динамо". Его также добавили в Зал славы бело-голубых.