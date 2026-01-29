Форма поиска по сайту

29 января, 10:29

Спорт

Умер чемпион мира по спортивной акробатике Василий Скакун

Фото: РИА Новости/Игорь Уткин

Чемпион мира по спортивной акробатике 1974 года Василий Скакун умер на 82-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

В организации отметили, что вклад спортсмена в развитие акробатики и гимнастики невозможно переоценить. Благодаря ему в спорт пришла уникальная разработка – специальная акробатическая дорожка, которая стала инструментом развития всей отрасли.

"Светлая память великому человеку и истинному патриоту своего дела! О времени и месте прощания с Василием Александровичем Скакуном будет сообщено дополнительно", – добавили в пресс-службе.

Скакун родился 18 марта 1944 года. В 1963-м он выполнил норматив мастера по спортивной акробатике, а в 1965-м выиграл в Батуми первый розыгрыш Кубка СССР. В 1971 году он окончил факультет физического воспитания Ставропольского педагогического института, а через 3 года стал чемпионом мира по спортивной акробатике. В середине 1970-х годов Скакун покинул большой спорт и стал тренером.

Под его руководством было воспитано 19 абсолютных чемпионов мира. Его ученики не раз доказывали свое превосходство на мировой арене, завоевывая высшие награды и устанавливая новые рекорды.

