Скончался экс-футболист "Локомотива" Шамрин

Фото: телеграм-канал "Официальный канал ФК «Металлург» (Липецк)"

Скончался бывший футболист московского "Локомотива" Артур Шамрин, сообщается в телеграм-канале липецкого "Металлурга", за который он также выступал.

Его смерть подтвердил сын Сергей. В пятницу, 16 января, спортсмен вышел на прогулку и не вернулся. Всю ночь его искали волонтеры, однако тело Шамрина было обнаружено в микрорайоне Елецком в Липецке.

В последние годы футболист был болен, а также имел инвалидность по неврологии. Шамрину было 56 лет.

Спортсмен был 18-м бомбардиром в истории "Металлурга". В 1984–1986, а также в 1992–1994 он забил за команду 37 мячей. Кроме того, он играл в дублере московского "Спартака", "Локомотиве", и майкопской "Дружбе". В возрасте 28 лет он завершил карьеру.

