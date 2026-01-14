14 января, 15:24Культура
Заслуженный артист РФ Виктор Рухманов скончался на 96-м году жизни
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Заслуженный артист РФ, участник Великой Отечественной войны Виктор Рухманов умер на 96-м году жизни, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Театра сатиры.
"Фронтовик, прошедший через суровые испытания войны, он сохранил в себе свет, доброту, чуткость и оптимизм, которыми щедро делился с коллегами и публикой", – говорится в сообщении учреждения.
Рухманов прослужил в Театре сатиры 69 лет. В публикации отметили, что сердца зрителей покорили его талант, преданность искусству и невероятная харизма.
Также в учреждении выразили соболезнования родным и близким артиста. О дате и месте прощания сообщат позднее.
В творческой биографии Рухманова насчитываются десятки запоминающихся ролей, среди которых пан Изобретатель из "Кабачка 13 стульев", Валентин в "Маленьких комедиях большого дома", Шпекин в спектакле "Ревизор", Двойкин в спектакле "Баня" и другие.