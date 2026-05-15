Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

Новости

15 мая, 12:27

ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Чаривное в Запорожской области и Чайковка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.

Уточняется, что взять под контроль Чайковку удалось благодаря решительным действиям подразделений "Северной" группировки войск. В это же время Чаривное удалось освободить силам группировки "Восток".

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшую неделю потеряли в зоне ответственности группировки "Север" свыше 900 военнослужащих, 79 авто, 8 орудий артиллерии и 10 станций радиоэлектронной борьбы. При этом в зоне действия "Востока" противник потерял свыше 1 940 солдат, 21 бронемашину, 60 авто и 6 орудий артиллерии.

Ранее Вооруженные силы России освободили Николаевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Взять населенный пункт под контроль удалось благодаря решительным действиям "Южной" группировки войск.

Российская армия ведет наступление на позиции ВСУ в Константиновке

Сюжет: Спецоперация на Украине
