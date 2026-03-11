Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

11 марта, 13:29

Общество
Стилист Лисовец: оверсайз выйдет из моды весной 2026 года

Стилист посоветовал этой весной сделать ставку на женственность и элегантность

Фото: legion-media.com/ТАСС/Егор Алеев

Весной 2026 года главным модным трендом станет элегантность, заявил в интервью изданию "Леди Mail" стилист Влад Лисовец.

По его словам, женская одежда в этот период на 80% должна состоять из рубашек, блузок, приталенных пиджаков, брюк по фигуре и обуви на каблуке. Летящие ткани, кружева и другие материалы, связанные с нежностью, также будут в моде.

"Бывший когда-то столь актуальным оверсайз и такие удобные вещи в спортивном стиле мы убираем подальше", – указал стилист.

Он подчеркнул, что тренд на женственность образа не сдаст позиции еще несколько сезонов, поэтому его нельзя игнорировать.

Лисовец также отметил, что этой весной в центре внимания должен быть силуэт, поэтому не стоит делать акцент на цвете одежды. Кроме того, благодаря модным показам активно набирает популярность одежда, которая сидит "в облипку".

Что касается обуви, стилист порекомендовал не выбирать туфли с круглыми носами.

"На пике моды сегодня все-таки квадратные и острые носы", – пояснил Лисовец.

При этом он сделал исключение для образа, состоящего из широких брюк, свободного пиджака и черной бейсболки: в этом случае уместны туфли мужского кроя с закругленным носом.

Ранее стилист Алексей Ловец назвал естественность трендом 2026 года. По его мнению, людям стоит перестать носить одежду из тотального металлика и фольгированных тканей. Эксперт считает, что киберпанк в повседневном гардеробе стал смотреться тяжело и театрально.

Стилисты заявили, что этой весной в тренде будут естественные укладки

