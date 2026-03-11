Российский дизайнер обвинила дом моды Schiaparelli в краже идеи

Российский дизайнер сумок Евгения Юртова, известная как Джозефина, заявила, что французский дом моды Schiaparelli использовал ее идею. Речь идет об аксессуаре на куриных ножках. Этот элемент она обнаружила в новой коллекции сумок бренда.

В социальных сетях подписчики поддержали дизайнера. В адрес модного дома посыпались претензии. Французская сторона заблокировала российского дизайнера. Сейчас Юртова разбирается в тонкостях международного права. Она ищет юриста, который поможет призвать дом моды к ответственности.

