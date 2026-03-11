11 марта, 08:00Транспорт
Специалисты ЦОДД рекомендовали москвичам не спешить с заменой зимних шин
Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) настоятельно рекомендуют москвичам не спешить с заменой зимних шин на летние. Несмотря на то, что среднесуточная температура уже превысила отметку 0 градусов, по ночам еще возможны заморозки.
Рано утром и ближе к вечеру термометры могут показывать температуру ниже 0, есть риски гололедицы. Переходить на летнюю резину лучше, когда среднесуточная температура будет выше 5–6 градусов.
