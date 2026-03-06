Весеннее половодье ожидается в 42 регионах России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В 42 российских субъектах прогнозируют высокие уровни воды во время весеннего половодья. Об этом сообщили в МЧС России.

В министерстве подчеркнули, что, по предварительным прогнозам Росгидромета, значительные снегозапасы создают риски высоких уровней воды.

Для мониторинга паводковой обстановки и оперативного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации созданы совместные межведомственные рабочие группы.

В них входят представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций, к компетенции которых относятся данные направления деятельности.

Ранее в Москве утвердили регламент работы городских служб в весеннее половодье. Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что начало половодья в столичном регионе обычно наблюдается в конце марта – начале апреля.

Сейчас паводковая ситуация в Москве оценивается как нормальная, рост уровня воды не выявлен.

