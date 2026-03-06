06 марта, 11:00Общество
Весеннее половодье ожидается в 42 регионах России
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В 42 российских субъектах прогнозируют высокие уровни воды во время весеннего половодья. Об этом сообщили в МЧС России.
В министерстве подчеркнули, что, по предварительным прогнозам Росгидромета, значительные снегозапасы создают риски высоких уровней воды.
Для мониторинга паводковой обстановки и оперативного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации созданы совместные межведомственные рабочие группы.
В них входят представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций, к компетенции которых относятся данные направления деятельности.
Ранее в Москве утвердили регламент работы городских служб в весеннее половодье. Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что начало половодья в столичном регионе обычно наблюдается в конце марта – начале апреля.
Сейчас паводковая ситуация в Москве оценивается как нормальная, рост уровня воды не выявлен.
