Фото: Москва 24/Никита Симонов

Авиакомпаниям рекомендовали продлить отмену рейсов из России в Израиль до 20 марта. Об этом заявили в Минтрансе РФ.

В ведомстве добавили, что до 14 марта также действует рекомендация приостановить продажи билетов из России в Иран, Израиль, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Ирак. На данный момент закрыто воздушное пространство Ирана, Израиля, Катара, Ирака, Бахрейна и Кувейта.

Все полеты авиакомпании осуществляют с учетом ограничений на использование воздушного пространства. Главное – безопасность пассажиров, подчеркнули в Минтрансе.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США атаковали Иран. Ответом Исламской Республики стали удары по еврейскому государству и американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В связи с последними событиями Израиль, Иран и другие государства региона ввели ограничения на использование воздушного пространства.

Для скорейшего возвращения россиян на родину Минтранс, МИД, МЧС и Минэкономразвития РФ, а также Росавиация, Российский союз туриндустрии (РСТ), отечественные и зарубежные авиакомпании начали прорабатывать пути восстановления полетов.