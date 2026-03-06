Две трети оказавшихся на Ближнем Востоке россиян вернулись домой

Фото: 123RF.com/zkruger

Две трети россиян, которые не могли вылететь из стран Ближнего Востока из-за возникшего там конфликта, уже вернулись домой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соруководителя комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по выездному туризму Дмитрия Арутюнова.

"Самая долгоиграющая история будет с туристами, которые у нас в третьих странах: на островах Индийского океана, в Азии, в отдаленных странах, которые летели через Ближний Восток", – сказал он в ходе выступления на Конгрессе турагентств.

Арутюнов выразил надежду, что в ближайшие несколько дней все находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах россияне будут возвращены на родину. Более сложная ситуация сложилась с вывозом путешественников из Бахрейна, так как они возвращаются через Саудовскую Аравию, указал он.

По его словам, не так много туристов осталось в Катаре. Если говорить про острова и Азию, то там потребуется примерно 1,5–2 недели на вывоз граждан.

При этом совокупный объем убытков российских туроператоров из-за ближневосточного конфликта может превысить 10 миллиардов рублей уже к концу этой недели, добавил член правления РСТ Артур Мурадян.

"Каждый следующий день сумма увеличивается в среднем на 0,5 миллиарда", – уточнил он.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

Из-за этого Израиль, Иран и другие страны Персидского залива закрыли воздушное пространство. Всего в ближневосточных государствах застряли около 50 тысяч россиян. Предварительно, вывоз граждан в Россию продлится до 14 марта.