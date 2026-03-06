График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 16:31

Политика

Санду опровергла слухи о желании в третий раз баллотироваться в президенты Молдавии

Фото: ТАСС/EPA/Radek Pietruszka

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не планирует в третий раз участвовать в президентской гонке. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Jurnal TV.

"Я соблюдаю конституцию, а те, кто пытаются поднять вопрос о третьем сроке, делают плохое дело обществу Молдавии и вере в конституцию", – подчеркнула Санду.

Она добавила, что также не собирается участвовать в президентских выборах в соседней Румынии, хотя у нее есть паспорт этой страны.

По данным СМИ, ранее в соцсетях стали появляться анонимные призывы внести поправки в Конституцию Молдавии, чтобы Санду могла остаться на третий срок.

Санду занимает пост президента Молдавии с 2020 года. В ноябре 2024 года она переизбралась на второй срок, опередив с отрывом в 10% бывшего генпрокурора и выходца из Гагаузии Александра Стояногло.

Такой результат Санду показала благодаря избирательным участкам, открытым за рубежом. Всего за пределам страны проголосовали почти 330 тысяч человек, что составляет более 20% от общего числа избирателей. На территории Молдавии Санду проиграла с результатом 48,81%.

политиказа рубежом

