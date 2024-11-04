Майя Санду победила на выборах в Молдавии

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Действующий президент Молдавии Майя Санду выиграла выборы президента с разрывом в почти 10% от Александра Стояногло. По итогам обработки 98,60 % бюллетеней она набирает 54,91%, а Стояногло – 45,09%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК, передает РИА Новости.

Санду уже выступила с заявлением о своей победе во втором туре президентских выборов.

"Молдавия, сегодня ты одержала победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему. Спасибо вам, дорогие молдаване", – написала она в соцсетях.

Выборы с большим отрывом Санду выиграла за счет голосования за рубежом. В 37 странах был открыт 231 избирательный участок. В Исландии, Канаде, Норвегии, США, Финляндии и Швеции молдаване впервые получили возможность проголосовать по почте. Всего за рубежом проголосовало почти 330 тысяч избирателей, что составляет более 20% от общего числа избирателей. На территории Молдавии Санду проиграла с результатом 48,81%.

При этом в России Молдавия приняла решение открыть только два избирательных участка на территории своего посольства в Москве. Республика обосновала такой шаг якобы невозможностью обеспечить безопасность на других участках.

Первый тур выборов в Молдавии состоялся 20 октября. После обработки 100% протоколов Майя Санду получила 42,45%, а Александр Стояногло – 25,99%. Третье место занял лидер "Нашей партии" Ренато Усатый – 13,79%. Так как ни один кандидат не набрал более 50% голосов, второй тур выборов прошел 3 ноября.

ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков, в которых 500 тысяч граждан государства, проживающие в РФ, могли бы проголосовать – в Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле, однако МИД страны одобрил только два участка, оба в столице, и выделил лишь 10 тысяч бюллетеней.