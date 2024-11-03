Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 16:17

Политика
Главная / Новости /

Экс-генпрокурор Стояногло: Молдавии следует развивать связи с СНГ

Экс-генпрокурор Молдавии заявил, что СНГ должно остаться в интересах Молдавии

Фото: depositphotos/luckyuran

Бывший генпрокурор и кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло заявил, что СНГ находится в сфере интересов страны, и в случае избрания на пост главы республики, он будет выступать за укрепление связи с содружеством.

"И с этими государствами у нас существуют хорошие торгово-экономические отношения, культурные связи, поэтому эти связи нам следует развивать", – цитирует политика ТАСС.

Второй тур выборов главы Молдавии проходит в воскресенье, 3 ноября. Первый тур состоялся 20 октября. После обработки 100% протоколов Майя Санду получила 42,45%, а Стояногло – 25,99%. Третье место занял лидер "Нашей партии" Ренато Усатый – 13,79%.

Между тем республика официально присоединилась к санкциям ЕС против РФ по причине действий, "подрывающих угрозу территориальной целостности Украины". Соответствующие ограничения затрагивают большую часть высшего руководства России.

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика