Экс-генпрокурор Стояногло: Молдавии следует развивать связи с СНГ

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Бывший генпрокурор и кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло заявил, что СНГ находится в сфере интересов страны, и в случае избрания на пост главы республики, он будет выступать за укрепление связи с содружеством.

"И с этими государствами у нас существуют хорошие торгово-экономические отношения, культурные связи, поэтому эти связи нам следует развивать", – цитирует политика ТАСС.

Второй тур выборов главы Молдавии проходит в воскресенье, 3 ноября. Первый тур состоялся 20 октября. После обработки 100% протоколов Майя Санду получила 42,45%, а Стояногло – 25,99%. Третье место занял лидер "Нашей партии" Ренато Усатый – 13,79%.

Между тем республика официально присоединилась к санкциям ЕС против РФ по причине действий, "подрывающих угрозу территориальной целостности Украины". Соответствующие ограничения затрагивают большую часть высшего руководства России.