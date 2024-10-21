Санду получила 42,45% по итогам первого тура выборов президента Молдавии

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Действующий президент республики Майя Санду получила 42,45% в первом туре выборов президента Молдавии после обработки 100% протоколов, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный ЦИК.

Бывший генпрокурор Александр Стояногло занял второе место, набрав 25,99% голосов. На третьем месте расположился лидер "Нашей партии" Ренато Усатый – 13,79%.

Ранее Санду поблагодарила избирателей, проголосовавших на выборах, а также граждан, поучаствовавших в референдуме, который "спасает путь к прогрессу".

В воскресенье, 20 октября, в Молдавии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, после обработки 99,5% протоколов Санду набрала 42,4% голосов. На втором месте оказался Стояногло с 26,01%.

В тот же день состоялся референдум, на котором граждане должны были ответить на вопрос о поддержке изменения Конституции с целью вступления республики в Европейский союз. После обработки 99,5% протоколов стало известно, что 49,54% граждан проголосовали против, а 50,46% – за.

Санду заявила, что страна столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию из-за якобы подкупа избирателей. По ее словам, некие "организованные преступные группировки вместе с иностранными силами" атаковали Молдавию десятками миллионов евро, ложью и пропагандой, чтобы ввергнуть страну в зону нестабильности.