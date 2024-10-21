Политолог Сафонов оценил шансы Санду проиграть во втором туре выборов в Молдавии

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Действующий президент Молдавии Майя Санду может проиграть во втором туре выборов, если не получит ни одного голоса от оппозиционных избирателей, заявил глава Ассоциации политологов Приднестровья Александр Сафонов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Во многих городах власть в Молдавии потерпела сокрушительное поражение, поэтому они могут начать давить на неподконтрольные населенные пункты", – предупредил эксперт.

По его словам, Санду из-за этого находится во взвинченном состоянии.

Ранее она заявляла, что граждане Молдавии поддержали европейский путь страны. По результатам обработки 99,5% протоколов политик набрала 42,4% голосов. При этом число сторонников и противников вступления Молдавии в Евросоюз на референдуме находится в районе 50% с обеих сторон.

