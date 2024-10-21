Премьер Грузии Кобахидзе заявил, что Молдавия не сдала тест на демократию на выборах

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Власти Молдавии не сдали тест на демократию во время президентских выборов, которые прошли в стране 20 октября. Таким мнением поделился премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Грузинский политик подчеркнул, что еще до выборов одного из кандидатов сняли с участия в президентской гонке "по высосанным из пальца причинам".

Президентские выборы прошли в Молдавии 20 октября. Главу республики выбирали на четыре года. По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 31,86% протоколов баллотирующаяся на второй срок Майя Санду набрала 34,47% голосов. Второе место занимает бывший генпрокурор Александр Стояногло с 29,74%.

Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос, поддерживают ли они изменение Конституции с целью вступления республики в Евросоюз. 56% граждан страны проголосовали против вступления страны в ЕС, поддержали 43%. Это предварительные результаты после обработки 51% протоколов.

При этом Санду утверждает, что страна столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию из-за якобы подкупа избирателей в республике. По ее словам, некие "ОПГ вместе с иностранными силами" атаковали Молдавию десятками миллионов евро, ложью и пропагандой, чтобы ввергнуть страну в зону нестабильности.