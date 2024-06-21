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Власти Молдавии игнорируют позицию своих граждан о том, что будущее страны не может быть связано исключительно с Евросоюзом. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, вступление в ЕС является небыстрым процессом. Представитель Кремля подчеркнул, что в Евросоюзе распространена точка зрения о негативном влиянии расширения на перспективы существования союза.

При этом вопрос присоединения является суверенным делом каждой страны, отметил Песков.

"Мы знаем, что очень много людей в этой стране считают, что страна должна развиваться во всех направлениях и что будущие интересы страны не могут быть связаны только с Евросоюзом, но и с такими перспективными рынками, как Российская Федерация, как интеграционные протезы на пространстве бывшего Советского Союза", – сказал он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по присоединению к Евросоюзу. Она также назначила вице-премьера по вопросам европейской интеграции Кристину Герасимову главным переговорщиком от Республики Молдова.

Вместе с тем совет Евросоюза одобрил начало переговоров о присоединении Украины и Молдавии к организации. Они пройдут 25 июня в Люксембурге.

