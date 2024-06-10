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По итогам выборов в Европарламент (ЕП) большинство будет проевропейским и проукраинским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит "Газета.ру".

"Судя по всему, большинство действительно будет проевропейским и проукраинским. Мы это видим", – сказал официальный представитель Кремля, добавив, что Россия будет анализировать будущую композицию ЕП.

Однако он отметил, что Москва не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран, несмотря на клевету со стороны Америки и Европы. Поэтому лидерство крайне правых французских на выборах в Европарламент и последовавший за ним роспуск Национального собрания останется внутренним делом Франции, добавил пресс-секретарь.

Тем не менее, по словам Пескова, в Кремле внимательно наблюдают за этими процессами.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT высказал мнение, что результаты выборов в Европейский парламент – это крах всей русофобской политики Запада.

По его словам, канцлер Германии Олаф Шольц, французский президент Эммануэль Макрон и другие их сторонники являются марионетками англосаксов.

"Сегодня США делают из них, из этих стран какую-то колонию, которой собираются управлять и отправлять их на заклание своим интересам", – подчеркнул Водолацкий.

Он отметил, что в ближайшее время можно будет увидеть процессы той политики, которая разрушает семьи и семейные ценности.

Как ранее заявил Макрон, роспуск Национального собрания связан с тем, что Франция нуждается в ясном парламентском большинстве, чтобы "действовать в спокойствии и согласии". Также он объявил, что первый тур досрочных выборов пройдет 30 июня, второй – 7 июля.

До этого сообщалось, что Европейская народная партия, в которую входит действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, победила на выборах в Европарламент. Так, она получит 189 мест в парламенте из 720. На втором месте находятся социалисты, которые получат 135 мандатов, на третьем месте – либералы – 80 мандатов, на четвертом – умеренные правые – 72 мандата, на пятом – крайне правые из партии "Идентичность и демократия" – 58 мандатов.

