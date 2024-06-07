FT: ЕК предложит начать в июне переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

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Еврокомиссия (ЕК) собирается призвать мировое сообщество к началу переговоров с Украиной о ее вступлении в Евросоюз (ЕС) уже в этом месяце. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на газету Financial Times.

По данным СМИ, ЕК хочет продемонстрировать поддержку Украины. Как сообщают источники, 7 июня Еврокомиссия объявит, что именно с этого момента украинская сторона привела в соответствие все необходимые критерии для вступления в ЕС. Авторы материала напомнили, что в них входили меры, направленные на борьбу с коррупцией, ограничения политического лоббирования, правила декларирования активов госслужащих и защита языков национальных меньшинств.

14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что саммит Евросоюза принял решение о старте переговоров по вступлению в ЕС с Украиной и Молдавией. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс вступления Киева в ЕС потребует времени и выполнения всех необходимых условий.

Между тем в СМИ уже появилась информация о том, что страны Евросоюза планируют приступить к переговорам о приеме Украины в состав ЕС уже 25 июня. В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поинтересовался, собирается ли Евросоюз принимать Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими солдатами. Он призвал уточнить актуальные размеры и численность населения страны.

