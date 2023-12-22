Орбан призвал уточнить границы Украины перед ее вступлением в Евросоюз

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поинтересовался, собирается ли Евросоюз принимать Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими солдатами. Об этом он сообщил в интервью HirTV.

Таким образом он прокомментировал решение ЕС о начале переговоров с Украиной по вступлению в сообщество. На фоне этого Орбан призвал Евросоюз для начала уточнить актуальные размеры и численность населения Украины.

Он добавил, что решение о начале переговоров о вступлении Киева в ЕС не принесет сообществу ничего хорошего, поскольку на сегодняшний день Европейский союз не подготовлен к такому шагу.

Украинцы же верят, что сделали решающий шаг, отметил Орбан. Однако когда впоследствии всплывут вопросы о действительных границах страны, то процесс вступления начнет замедляться, подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Ранее СМИ сообщали о том, что страны Евросоюза могут лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении помощи Украине.

До этого Виктор Орбан заявил, что Венгрия не стала запрещать странам Европейского союза принимать решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, так как венгры смогут еще не раз остановить этот процесс.

Так, по его словам, у страны будет еще 75 раз, когда венгры смогут остановить вступление Украины в ЕС.

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