ЕС перевел Украине транш помощи в размере 1,5 млрд евро

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Евросоюз пожертвовал Украине еще 1,5 миллиарда евро военной помощи в рамках макрофинансовой поддержки в 2023 году. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы перевели последний транш в размере 1,5 миллиарда евро из нашего пакета помощи Украине на 18 миллиардов евро в 2023 году", – написала она на своей странице в соцсети X.

Ранее неназванный источник в западных дипломатических кругах сообщал, что страны ЕС "промахнулись", согласовав пакет военной помощи Украине в декабре. По его словам, у страны были средства до января. Нужда в новой военной помощи появилась бы у нее только в 2024 году.

Однако, по мнению Евросовета, Украина остро нуждается в поставках вооружений, в частности боеприпасов. В связи с этим на саммите ЕС заявили о продолжении политической, финансовой и военной поддержки Украины.

