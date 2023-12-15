Премьер Венгрии заявил, что страна сможет еще 75 раз остановить прием Украины в Евросоюз

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Венгрия не стала запрещать странам Европейского союза (ЕС) принимать решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, так как венгры смогут еще не раз остановить этот процесс. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в эфире радиостанции Kossuth.

Орбан еще раз напомнил, что считает начало переговоров с Украиной плохим решением саммита ЕС. Однако он уточнил – чтобы Киев был принят в Евросоюз, для начала этот вопрос должен будет дойти до национальных парламентов 27 стран – участниц союза.

"Чтобы Украина стала членом Европейского союза, за это должен еще будет проголосовать венгерский парламент", – сказал премьер, указав на то, что Венгрия ничего не теряет в связи с положительным решением стран ЕС о начале переговоров, так как окончательное слово будет за кабмином.

По его словам, у страны будет еще 75 раз, когда венгры смогут остановить вступление Украины в ЕС.

Лидеры ЕС заявили, что Украина остро нуждается в срочных поставках боеприпасов и систем ПВО, указывается в итоговом заявлении саммита ЕС по Украине, который проходит в Брюсселе.

Также европейские политики подчеркнули необходимость увеличить финансирование Европейского фонда мира, который используется для поставок военной помощи Киеву.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьеру Орбану покинуть зал заседания ЕС, где лидеры его стран проводили голосование о начале переговоров по членству Украины в союзе.

Как указывает ряд СМИ, канцлер предложил ему взять кофе и выпить его за пределами комнаты после трехчасовых дискуссий.

До этого Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро.

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