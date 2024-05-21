Politico: переговоры о приеме Молдавии и Украины в ЕС начнутся 25 июня

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Страны Евросоюза планируют приступить к переговорам о приеме Молдавии и Украины в состав ЕС уже 25 июня. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на пятерых дипломатов.

Как сообщает издание, обсуждение возможного приема Молдавии и Украины в состав ЕС происходило еще в декабре 2023 года, но переговоры пришлось отложить из-за несогласия Венгрии и опасений, что вопрос расширения Евросоюза может стать основной темой во время выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.

14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что саммит Евросоюза принял решение о старте переговоров по вступлению в ЕС с Украиной и Молдавией. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс вступления Киева в ЕС потребует времени и выполнения всех необходимых условий.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поинтересовался, собирается ли Евросоюз принимать Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими солдатами. Он призвал уточнить актуальные размеры и численность населения страны.

