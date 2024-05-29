Экс-президент Франции Саркози выступил против вступления Украины в ЕС и НАТО

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Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что страны Запада могут обеспечить безопасность Украины без ее вступления в ЕС и НАТО. Об этом он сказал в интервью изданию Figaro.

Саркози заявил, что выступает против вступления Украины в ЕС, и считает, что вступление страны в союз никак не решит ее проблемы с Россией.

"Эта одержимость расширением, прежде всего, американская. Потому что, чем больше ЕС расширяется на восток, тем больше слабнет его автономия и усиливается зависимость от США", – считает он.

Политик также отметил, что безопасность Украины может быть обеспечена "мощными международными гарантиями", которые не будут доходить до вступления в страны в НАТО. Саркози призвал не совершать с Украиной той же ошибки, что и с Турцией, которой пообещали вступление в ЕС, в которое, на самом деле, никто не верил.

До этого бывший глава Франции заявил, что возвращение Крыма в состав Украины является иллюзией, поскольку большинство его жителей считают себя русскими. Он напомнил, что до 1954 года полуостров являлся российской территорией.

Вместе с тем, по мнению Саркози, для "утверждения настоящего положения вещей" необходим референдум под наблюдением международного сообщества.