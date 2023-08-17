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Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявления бывшего лидера Франции Николя Саркози о Крыме и о том, что Брюссель дает ложные обещания насчет членства Украины в Евросоюзе. В своих соцсетях он подчеркнул, что такие слова являются смелыми и точными.

"Как я уже неоднократно говорил, европейские политики старшего поколения были гораздо масштабнее нынешних. Возьмем, к примеру, Николя Саркози, который помог урегулировать конфликт с Грузией в 2008 году и не утратил здравого смысла по сей день", – отметил зампред Совбеза.

Медведев добавил, что слова Саркози нельзя сравнивать с планированием некомпетентного вторжения в Африку или с поставкой ракет Украине.

До этого бывший глава Франции заявил, что возвращение Крыма в состав Украины является иллюзией, поскольку большинство его жителей считают себя русскими. Он напомнил, что до 1954 года полуостров являлся российской территорией.

Вместе с тем, по мнению Саркози, для "утверждения настоящего положения вещей" необходим референдум под наблюдением международного сообщества.

Ранее бывший президент США Барак Обама признал, что большинство русскоговорящих жителей Крыма высказывались за присоединение к России в 2014 году, однако некоторые европейские государства не понимали их желания.

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