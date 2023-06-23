Обама признал, что большинство русскоязычных жителей Крыма хотели присоединиться к РФ

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Большинство русскоговорящих жителей Крыма высказывались за присоединение к России в 2014 году, однако некоторые европейские государства не понимали их желания. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на бывшего американского президента Барака Обаму.

"Украина того времени не была той Украиной, о которой мы говорим сегодня <...>, в Крыму было много русскоговорящих и было понимание идей, которые представляла Россия <...>, даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России, и политика внутри Украины была более сложной", – подчеркнул он.

По словам бывшего главы страны, ему и экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось привлекать большое количество европейцев, которые хотели ввода санкций против России.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. За вхождение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Крым и Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами Российской Федерации.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что воссоединение Крыма с Россией предоставило новые возможности для развития РФ. По словам председателя ГД, сплоченность и любовь к родине помогают вместе преодолевать вызовы времени.

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