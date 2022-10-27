Экс-работник Белого дома рассказал, как Путин разрушил планы США на Крым

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Владимир Путин предотвратил план Соединенных Штатов лишить Россию выхода к Черному и Средиземному морям, заявил экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Американский чиновник напомнил, что в Крыму находятся военно-морские базы РФ, а до 2014 года Москва арендовала их у Украины.

"Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство на Украине отменит договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Черному морю и через него к Средиземному", – написал Робертс на своем сайте.

Он считает, что Путин поступил правильно, согласившись принять Крым и Севастополь в состав России. Американский чиновник напомнил, что за воссоединение с РФ проголосовали 97% жителей полуострова.

Ранее американский миллиардер и инвестор Билл Экман призвал Киев смириться с потерей Крыма и отказаться от вступления в НАТО. По его словам, это поможет урегулировать ситуацию на Украине.

До этого американский предприниматель Илон Маск объяснил важность Крыма для России. Он заявил, что полуостров является ключевой частью РФ.

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