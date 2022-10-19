Американский миллиардер призвал Украину смириться с потерей Крыма

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Американский миллиардер и инвестор Билл Экман призвал Киев смириться с потерей Крыма и отказаться от вступления в НАТО. По его словам, это поможет урегулировать ситуацию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

"До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году", – подчеркнул миллиардер.

Также Экман заявил, что Киеву нужно отказаться от вступления в НАТО. Он подчеркнул, что не видит "более реального пути к миру".

Ранее американский миллиардер Илон Маск объяснил важность Крыма для России. По его словам, наличие территории у РФ можно соотнести с владением Америкой Гавайями и Перл-Харбором. Также предприниматель уточнил, что полуостров является ключевой частью России.

До этого Маск выдвинул собственный план, направленный на урегулирование украинского конфликта. Инициатива миллиардера имеет 4 пункта. План предполагает установление Крыма "федеральной частью России".

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