Маск заявил о высочайшем риске ядерной катастрофы за последние 60 лет

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В настоящее время мир находится в состоянии высочайшего риска ядерной катастрофы за последние 60 лет, заявил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Он выразил надежду, что однажды человечество перестанет целиться в себя ядерным оружием, которое способно уничтожить практически всю жизнь на планете.

"Каждый год существует шанс отличный от нуля, что оно будет запущено. Мы сейчас находимся в высочайшем риске за 60 лет", – написал Маск в Twitter.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон занимается проработкой шагов на случай возможности применения Россией ядерного оружия. Он добавил, что американские власти рассматривают все угрозы в адрес Киева со стороны Москвы.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что Россия имеет право применить ядерное оружие в строгом соответствии со своей государственной доктриной в случае такой необходимости. Он также предостерег НАТО от попыток вмешательства в конфликт на Украине в том случае, если РФ использует ядерное оружие против ВСУ.

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