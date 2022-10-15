США вынесли приговор из-за российского "оружия Судного дня" – СМИ

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США нечего противопоставить произведенной Россией ядерной торпеде "Посейдон", пишет издание Yahoo News Japan, которое цитирует РИА Новости.

Автор материала называет "Посейдон" российским "оружием Судного дня". По его словам, оно движется под водой и при взрыве способно создать цунами высотой 500 метров, которое обрушится на прибрежные города. При этом, как подчеркивается в материале, высота Статуи Свободы в Нью-Йорке составляет 93 метра, а Эмпайр-стейт-билдинг – 443 метра.

"То есть на город обрушилась бы волна намного выше этих строений", – говорится в тексте.

По словам военного эксперта Кадзухико Иноуэ, "Посейдон" имеет практически неограниченный радиус действия благодаря ядерной силовой установке, что затрудняет его перехват обычными ракетами с ограниченной дальностью.

В заключение автор материала отмечает, что у США нет оружия, сравнимого с "Посейдоном", поэтому российская торпеда представляет для них серьезную угрозу.

Ранее разведка НАТО предупредила командование блока о возможных испытательных пусках беспилотного подводного аппарата "Посейдон" с атомной подлодки БС-329 "Белгород". Американские спутники, оснащенные инфракрасными датчиками для отслеживания запусков ракет РФ, в случае с "Посейдоном" могут не сработать, поскольку данная ракета не излучает большого количество тепла и передвигается бесшумно при скорости более 100 километров в час.

В отчете спецслужб сказано о перемещениях многоцелевой атомной подводной лодки "Белгород" в Карском море, где якобы могут произойти пуски ядерного беспилотника.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон занимается проработкой шагов на случай возможности применения Россией ядерного оружия. Он добавил, что американские власти рассматривают все угрозы в адрес Киева со стороны Москвы.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что Россия имеет право применить ядерное оружие в строгом соответствии со своей государственной доктриной в случае такой необходимости. Он также предостерег НАТО от попыток вмешательства в конфликт на Украине в том случае, если РФ использует ядерное оружие против ВСУ.

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