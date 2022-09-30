США прорабатывают шаги на случай применения Россией ядерного оружия

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Соединенные Штаты занимаются проработкой шагов на случай возможности применения Россией ядерного оружия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"Мы относимся к данным заявлениям очень серьезно. Мы внимательно отслеживаем, предпринимает ли Россия какие-то шаги, позволяющие предположить, что она помышляет о возможности применения ядерного оружия", – приводит РИА Новости его слова.

Блинкен отметил, что в настоящее время шагов к применению со стороны РФ ядерного оружия нет, при этом американские власти рассматривают все угрозы в адрес Киева со стороны Москвы "предельно серьезно".

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия имеет право применить ядерное оружие в строгом соответствии со своей государственной доктриной в случае такой необходимости.

Кроме того, он предостерег НАТО от попыток вмешательства в конфликт на Украине при применении ядерного оружия против ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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