Путин напомнил, что США являются единственной страной, применившей ядерное оружие

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Соединенные Штаты являются единственным в мире государством, применившим ядерное оружие, напомнил Владимир Путин, выступая в Кремле по итогу референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

"США – единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент", – отметил российский лидер.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия имеет право применить ядерное оружие в строгом соответствии со своей государственной доктриной в случае такой необходимости.

Кроме того, он предостерег НАТО от попыток вмешательства в конфликт на Украине при применении ядерного оружия против ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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