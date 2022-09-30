Песков назвал безответственным развитие темы ядерной эскалации

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

Люди, развивающие тему возможной ядерной эскалации, демонстрируют безответственное поведение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Послушайте, насчет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно", – сказал он.

Песков подчеркнул, что Москва не хочет развивать эту тему и призывает всех членов международного сообщества к ответственному поведению.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия имеет право применить ядерное оружие в строгом соответствии со своей государственной доктриной в случае такой необходимости.

Кроме того, он предостерег НАТО от попыток вмешательства в конфликт на Украине при применении ядерного оружия против ВСУ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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